Avec son énergie et son air enjoué, Viktoria a réussi à convaincre nos quatre coachs.

Black M décidera même de bloquer notre pétillante Alice On The Roof afin d’avoir toutes les chances de son côté. Un acte un vain puisque notre jeune talent décidera, elle, de rejoindre la team de Typh Barrow. Bienvenue dans The Voice Kids, Viktoria !