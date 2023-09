Viktoria a neuf ans et elle vient de Bruxelles.

Son plus grand rêve est de devenir chanteuse et si cela ne marche pas, elle aimerait devenir notaire. Viktoria passe son temps libre à faire de la comédie musicale, du tennis et du dessin. Son amour pour la musique est présent depuis sa naissance. Grande fan de Michael Jackson, Viktoria se souvient d’avoir chanté ses chansons à tue-tête dans l’avion lorsqu’elle partait visiter sa famille en Russie. Pour son Blind, la jeune Bruxelloise a choisi d’interpréter "Toutes les machines ont un cœur" de Maëlle, un titre qu’elle affectionne particulièrement.