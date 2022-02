Viktor Vincent s’essaie au thriller : "Dans mes spectacles, j’ai toujours accordé une grande place au récit"

Viktor Vincent joue un nouveau tour inattendu à son public. Habitué de la scène, le mentaliste s’essaie au thriller psychologique.

Changement également, il plonge ses lecteurs non pas dans son univers fétiche, les États-Unis du 19e siècle, mais bien à Paris et Moscou au 21e siècle. "J’avais besoin de raconter une histoire dans le côté immédiat avec des références que tout le monde pourra avoir avec notre époque. Je voulais que l’on s’intéresse d’abord aux personnages plutôt à ce qu’il y a autour" justifie l’auteur et mentaliste français.

Le sujet porte cependant sur son métier, celui des illusionnistes. Une thématique qui permet de dérouter le lecteur sur les intentions des deux personnages principaux : un maître illusionniste et son mentor. Cette histoire n’est cependant pas autobiographique assure Viktor Vincent : "J’ai eu un mentor qui m’a appris un peu comme au 19e siècle. C’est lui qui a choisi mon nom. Il m’a dit : 'Tu t’appelleras Viktor Vincent', et entre guillemets je n’ai pas eu le choix. Mais j’ai eu une très belle histoire avec lui. Ce n’est pas ce qui est raconté dans le livre heureusement parce que là, il s’agit vraiment d’une confrontation entre deux personnages qui est assez noire. L’un manipule l’autre à moins que ce ne soit l’inverse, on ne sait pas trop où on est. On a un maitre de la manipulation qui apprend ce qu’il sait à un élève et forcément, il se passera des choses un peu sombres".