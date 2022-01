Viktor Lazlo a sorti "Suds" : "J’avais envie d’un disque dans lequel il n’y avait aucune agressivité"

Un élément frappe sur cet album de Viktor Lazlo : les sonorités sont loin d’être les plus commerciales.

Cette esthétique convient parfaitement à la chanteuse, qui cherche avant tout à s’amuser plutôt que de rentrer dans un carcan dicté par l’industrie musicale. "Depuis que l’industrie du disque est en chute libre, on fait exactement ce qu’on veut. On ne fait pas de la musique pour vendre des disques mais pour se faire plaisir, pour monter sur scène et donner des concerts à la rencontre du public et puis faire du bien" déclare-t-elle, tout en se réjouissant de la musique apaisante qu’elle propose :

Après les deux ans qu’on vient de vivre, j’avais envie d’un disque dans lequel il n’y avait aucune agressivité. Je n’avais pas envie qu’on m’agresse ni d’agresser les gens.

Si certaines chansons de Suds traitent de thématiques actuelles comme les problèmes de genre et la période de confinement, "tout cela est fait avec une volonté de faire passer un souffle d’air chaud et tendre sur tout le monde" assure la principale intéressée.