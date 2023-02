VIH : un troisième patient guéri du sida grâce à une greffe de moelle osseuse

"Lors d’une greffe de moelle osseuse, les cellules immunitaires du patient sont remplacées par celles du donneur", explique à OuestFrance Asier Sáez-Cirión, responsable de l’unité Réservoirs viraux et contrôle immunitaire à l’Institut Pasteur, et co-auteur de l’étude. "Cela fait disparaître la majorité des cellules infectées". Cependant, il nuance la réussite : "Nous n’avons pas la capacité d’analyser tous ses tissus et toutes ces cellules. Nous ne pouvons donc jamais prouver formellement une guérison".

Si cette nouvelle réussite permet l’espoir, la procédure reste risquée et engendre parfois des complications mais "cela nous donne l’espoir d’approches applicables à plus grande échelle, pour guérir dans le futur l’immense majorité des personnes vivant avec le VIH", conclu Asier Sáez-Cirión.