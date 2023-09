C’est toujours un moment particulier, ce mercredi, c’était la première vendange 2023 dans le tout récent vignoble du Martinet situé non loin du terril du même nom. Ce vignoble de 400 pieds de vignes, dont la surface est d’environ un demi-terrain de football, a été planté en 2019. Dans ce vignoble didactique qui n’a aucune vocation commerciale, on retrouve 3 cépages différents et ce mercredi, c’était le "muscaris" qui était récolté. Hugues Decaluwé était sur place.