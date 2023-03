Vigilance: les empoisonnements d’animaux de compagnie sont en nette augmentation

Plus que jamais, il est demandé aux maîtres d’animaux de compagnie de rester très attentifs lors des sorties dans le jardin et des promenades de leurs compagnons à 4 pattes. Les chiffres sont révélateurs d’une réelle augmentation des accidents et des actes intentionnels d’intoxication.

La plupart des empoisonnements restent cependant accidentels. Par nature, le chien aime renifler partout et s’il n’a pas été dressé à n’ingérer que de la nourriture donnée par son maître, il avalera ce qui lui paraît intéressant. Certaines races (comme le beagle) sont d’ailleurs connues pour manger tout ce qu’elles trouvent. Les chats sont beaucoup plus prudents, mais des accidents sont également relatés.

Les vétérinaires régulièrement sollicités en urgence mettent particulièrement en garde les maîtres contre la présence de tas de compost dans les jardins (ceux des voisins également). En effet, ceux-ci peuvent développer des mycotoxines dévastatrices pour nos animaux.

Les traitements de dératisation (sachets de mort-aux-rats à l’aspect de viande rouge), les appâts anti renards, ratons laveur et blaireaux (des espèces en pleine explosion démographique), les engrais, les pulvérisations et certaines plantes toxiques sont à tenir à l’œil.