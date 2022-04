Vif échange entre Georges-Louis Bouchez et Germain Mugemangango au sujet de l’indexation des salaires sur le plateau de « QR le débat »

L’un des moyens pour Georges-Louis Bouchez et Philippe Defeyt pour réduire les inégalités et permettre à tout un chacun de jouir d’un salaire suffisant est de créer un revenu de base. "Le modèle que je propose s’inscrit dans la protection sociale", assure l’économiste. "Premièrement, cela permettrait de choisir un emploi plus intéressant pour la personne et la société mais moins bien payé plutôt que d’être obligé d’aller travailler pour un emploi inutile ou ennuyeux. Deuxièmement, le revenu de base permet de financer des réductions du temps de travail, des choix de vie privée puisque vous gardez votre revenu de base. Troisièmement, c’est une aide non discriminée, non bureaucratique à toutes les initiatives marchandes et non marchandes. Les jeunes indépendants sont insuffisamment soutenus lorsqu’ils veulent lancer des activités commerciales. Quatrièmement, un revenu de base permettrait à beaucoup de jeunes de faire de bonnes études dans de meilleures conditions, et par la même occasion, d’avoir un meilleur accès au marché du travail."