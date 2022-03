View from my window : Une expo photo autour des connexions qui se sont créées durant le confinement

L’exposition View from my window traduit une expérience humaine et offre une plongée sensible et poétique dans l’intimité de toutes celles et ceux qui ont traversé cet événement si particulier. L’exposition qui se décline autour d’installations audiovisuelles, d’impressions, de webcams et de timelapses, accorde une attention ludique à la visite. Ordinaire ou époustouflante, chaque photo est accompagnée d’une simple légende ou d’une histoire de vie percutante.



À travers cette exposition, l’Atomium se réjouit de pouvoir dédier ses espaces ainsi que sa vue exceptionnelle sur la capitale belge, berceau de l’Europe, à une exposition basée sur cette expérience humaine et conçue comme une puissante invitation au partage et au voyage.