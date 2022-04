"View from my window", ce que les confinés aux quatre coins du monde ont vu de leurs fenêtres à découvrir à l’Atomium

Fin mars 2020, plus de 3 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles. Tantôt dans des lofts géants, tantôt dans de minuscules appartements.

Un confinement qui a considérablement réduit le champ de vision de tous ces terriens. Confinée chez elle dans son petit appartement de 27 mètres carrés à Amsterdam, la Belge originaire de Binche Barbara Duriau a dès lors eu l’idée de lancer un groupe Facebook intitulé "View from my window", une véritable fenêtre ouverte sur le monde.

Si en 12 jours, elle attire 78.000 utilisateurs du réseau social, ils sont désormais plus de 2.3 millions. " Mon but était de connecter les gens qui sont confinés, seuls, chez eux. Avec une simple photo de vue depuis une fenêtre, je me suis dit qu’on pouvait connecter les gens aux 4 coins du monde," expliquait Barbara lorsque nous l’avions rencontrée.

Barbara Duriau n’en revient toujours pas du succès de son groupe. "Depuis le 22 mars je discute avec des gens aux 4 coins du monde. Je reçois énormément de messages de personnes qui me remercient d’avoir lancé "View from my window". Je crois qu’on peut dire que ce groupe est un vrai antidépresseur ! Un monsieur de 73 ans m’a écrit pour me dire qu’à son âge il ne sait plus voyager mais qu’il part en excursion tous les jours en regardant les photos sur ma page Facebook", un message qui a ému la créatrice du groupe.

Aujourd’hui Barbara, entourée d’une équipe de bénévoles, voit son travail exposé au cœur de la Capitale Belge. Jusqu’au 29 mai plusieurs clichés somptueux sont à découvrir à l’Atomium. L’exposition se décline autour d’installations audiovisuelles, d’impressions, de webcams et de timelapses, accorde une attention ludique à la visite. Ordinaire ou époustouflante, chaque photo est accompagnée d’une simple légende ou d’une histoire de vie percutante.

Plus d’infos : https://atomium.be/Home/Index

Découvrez le reportage de BX1 ci-dessous :