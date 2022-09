Vieux Farka Touré & Khruangbin: Sous le soleil du Sahel

Actif depuis 2015, Khruangbin organise de véritables expéditions sonores depuis son studio d'enregistrement. En trois albums, le groupe formé par Mark Speer (guitare), Laura Lee Ochoa (basse) et Donald Johnson (batterie) s'est porté au chevet du dub, d'un psychédélisme aigre-doux, mais aussi de la soul, du funk thaïlandais et d'autres influences ramenées des quatre coins du globe. À force de louer les mérites et l'influence du grand Ali Farka touré, le trio américain a attiré l'attention de Vieux Farka Touré, fiston de la légende et disciple des préceptes édictés par le daron. Ce dernier qui, depuis des années, envisageait de rendre hommage à son père via un album de reprises trouvait alors un groupe à la hauteur de ses aspirations.