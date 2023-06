Vieux de 4000 ans, un "Stonehenge des Pays-Bas" vient d’être mis au jour

Le site industriel sur lequel se trouve l’endroit a été fouillé entre 2016 et 2017, et ce n’est que cette semaine que les résultats ont enfin été dévoilés. La partie la plus intéressante est sans conteste les trois tumuli, monticules funéraires où ont été retrouvés les restes de 80 personnes, adultes et enfants.

Les archéologues pensent que des gens ont été inhumés là sur une période longue de 800 ans. Le tumulus principal, le plus grand des trois, fait 20 mètres de diamètre. Cependant, malgré son petit surnom donné par les médias néerlandais, le site n’est pas aussi bien conservé que son homologue britannique. Aucune pierre ne se dresse vers le ciel, et c’est essentiellement grâce aux traces sur le sol, et à l’étude de la composition et la couleur de l’argile, que les scientifiques ont pu localiser les structures.