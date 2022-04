Vietnam, une guerre civile.

Les guetteurs du vent, La Renaissance du Livre, 2013.

Ce soir, mon père est mort et je ne pleure pas. Je me répète cela comme une mélopée, une incantation, le refrain d’une chanson triste dont je suis l’auteur, le compositeur et l’interprète, et que je suis la seule à écouter. Séparés par la guerre du Viet- Nam, un père et sa fille se retrouvent trente ans plus tard. Happy end. Mais qu’est ce qui les lie encore, après tant d’années ? Les liens du sang suffiront – ils à rapprocher ces deux êtres aux histoires si éloignées ? Avec la Grande Histoire et les petites en toile de fond, la guerre qui tue et la paix qui assassine, Les Guetteurs de vent conte la quête d’un père et la douleur de retrouvailles impossibles. A moins que. Car la vie, si elle nous flanque par terre, nous ramasse aussi à la petite cuiller. Pas tout le temps. Parfois.