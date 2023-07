Vietnam : planter le riz la nuit, la parade des agriculteurs face à l’extrême chaleur.

Comme Lan, Nguyen Hung Phuong, agriculteur de 62 ans, travaillera désormais de 16h à 21h, puis de 3h à 9h du matin. "Avec les températures extrêmement élevées, il est très inconfortable et épuisant de travailler pendant la journée même si, bien sûr, on y voit mieux", lance Phuong. Le travail de nuit l’a rendu "plus productif et moins distrait", ajoute-t-il.

Dans la ferme de Nguyen Thi Hanh, les plantations nocturnes ont commencé il y a quelques années.

"Nos parents n’avaient pas de lampes frontales. Il ne faisait pas aussi chaud", explique Hanh, 56 ans.

Selon Hanh, la plantation de nuit présente des avantages pour le riz, qui est sensible aux températures extrêmes. "En fait, c’est beaucoup mieux parce que l’eau est plus fraîche et convient mieux à la jeune plante", explique Hanh.