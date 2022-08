Vietnam : le régime communiste va libérer 2500 détenus, mais aucun condamné pour propagande contre l’État

Cette grâce de masse est l’une des plus limitées de ces dernières années en raison d’une "réglementation plus stricte" sur les amnisties, a déclaré Pham Thanh Ha, un haut-fonctionnaire de la présidence. En 2015, plus de 18.000 personnes avaient été libérées, tandis que l’année dernière, le chiffre était de 3000. Le pays ne libère généralement jamais les activistes.

Seize ressortissants étrangers, originaires d’Australie, de France, du Nigeria, du Laos, de Chine, du Canada, du Cambodge, des États-Unis et de Malaisie, figurent parmi ceux qui seront libérés à partir de jeudi.

Le régime à parti unique, qui veut faire taire toute dissidence, a multiplié les arrestations et condamnations ces dernières années, en particulier pour des publications sur les réseaux sociaux. En mars 2022, plus de 150 prisonniers politiques étaient en détention, d’après l’ONG Human Rights Watch. Un nombre largement sous-évalué selon une autre ONG, mais impossible à vérifier en l’absence de toute statistique officielle.

Tous les médias indépendants sont interdits dans le pays, classé à la 174e place sur 180 pays dans le classement 2022 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse.