Vietnam : le delta du Mékong menacé par l’épuisement de ses réserves de sable, selon le WWF

La zone du delta du Mékong est considérée comme le grenier à riz du Vietnam, dont dépendent des dizaines de millions de personnes, pour leur alimentation notamment.

C’est aussi un haut lieu de la biodiversité, dont l’équilibre est menacé par le dérèglement climatique, notamment la montée des eaux.

L’épuisement des réserves de sable peut conduire à une hausse de 10% des zones touchées par l’intrusion du sel, qui affecte déjà les récoltes, a expliqué le chercheur Sepehr Eslami, impliqué dans le rapport.

Le phénomène peut aussi accélérer "l’érosion des berges de rivière et de plus grandes marées, qui peuvent mener à plus d’inondations et d’érosion", a poursuivi l’expert.