Vietnam : la beauté de la baie d'Ha Long menacée par les déchets

Les plastiques à usage unique ont été interdits à bord des bateaux de tourisme mais les déchets d'origine humaine restent une préoccupation majeure car "il y a beaucoup de zones résidentielles près de la baie d'Ha Long", explique le conservateur. Et la municipalité n'a pas les moyens de traiter correctement tous ces déchets domestiques.

Certains échouent en quantité sur les plages, à la vue de touristes médusés. Larissa Helfer, une touriste allemande de 21 ans, reconnaît que la baie d'Ha Long est magnifique mais que le problème des déchets est l'un des souvenirs les plus marquants de son voyage au Vietnam. "Normalement, on devrait se dire : 'Regardez la vue ! Regardez les villages de pêcheurs !' Mais ici, vous devez parler des déchets. Vous dites : 'Oh mon dieu... Regardez les bouteilles en plastique et les choses dans la mer'. Et cela vous rend triste."

"Mes clients lisent dans les médias que la baie d'Ha Long est magnifique mais lorsqu'ils voient les nombreux déchets flottants, ils ne veulent plus s'y baigner ou faire du canoë et ils hésitent à recommander à leurs amis et à leur famille de venir", reconnaît Pham Van Tu, un guide local.