Vietnam : arrivée d’un porte-avions américain, un événement symbolique pour les deux anciens ennemis aujourd’hui alliés

Un porte-avions américain est arrivé dimanche dans la ville de Danang, au centre du Vietnam, ont constaté des journalistes de l’AFP, un événement symbolique pour les deux anciens ennemis, aujourd’hui alliés face aux prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale.

L’escale de l’USS Ronald Reagan à Danang coïncide avec le dixième anniversaire du partenariat stratégique entre Hanoï et Washington. Le porte-avions, qui fait partie de la 7e flotte américaine "soutenant une région indo-pacifique libre et ouverte" était accompagné par deux navires d’escorte et des croiseurs lance-missiles, l’USS Antietam et l’USS Robert Smalls, a indiqué l’ambassade américaine à Hanoï.

Les responsables de la marine américaine ont débarqué et serré la main de leurs homologues vietnamiens lors d’une brève cérémonie qui s’est déroulée dimanche après-midi. "Plus de 5000 marins à bord de l’USS Ronald Reagan sont impatients de visiter Danang et de découvrir la culture vietnamienne", a déclaré le commandant de l’USS Ronald Reagan, le capitaine Daryle Cardone, dans un communiqué.

Les deux pays, qui ont établi des liens diplomatiques en 1995, vingt ans après la chute de Saïgon qui a scellé la réunification du Vietnam sous l’égide du régime communiste, ont resserré leurs relations économiques dans un contexte de montée en puissance de la Chine dans la région. Un navire chinois à vocation hydrographique, des navires de garde-côtes et des bateaux de pêche ont navigué pendant plusieurs semaines dans la zone économique exclusive du Vietnam, située en mer de Chine méridionale.