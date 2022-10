Vies animales ou vies humaines : bientôt la fin des animaux de laboratoire ?

"Ce qu'on observe chez nos malades et qui nous interpelle, on le reproduit ici en laboratoire. A l'inverse, les trouvailles que l'on fait ici auront une application immédiate chez nos patients" ajoute le chercheur.

Si on veut continuer à faire progresser la recherche et la qualité des soins, on se doit de continuer l'expérimentation animale

"Etudier ces maladies là dans le contexte de l'urgence sur nos malades humains serait très compliqué pour des raisons logistiques et éthiques évidentes. Les gros mammifères comme le cochon sont d'excellents modèles car très proches de l'humain". Ici, on nous assure que le bien-être animal est la priorité n°1. "L'animal est anesthésié, des antidouleurs lui sont administrés. Tout est fait pour réduire la douleur".

Plus de 437 000 animaux de laboratoire

Reste que la plupart du temps, ces animaux de laboratoire sont euthanasiés après l'expérience. En Belgique, en 2020, on comptabilisait plus de 437 000 animaux utilisés à des fins scientifiques. Un nombre qui tend à diminuer depuis quelques années. En 2014, on dépassait en effet les 660 000 animaux de laboratoire.