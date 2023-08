Viens voir le Mémorial Van Damme au Stade Roi Baudouin !

Tu es un.e grand.e passionné.e de sport ou tu aimerais simplement voir comment se passe une compétition d’athlétisme? On a une super nouvelle à t’annoncer : grâce à OUFtivi, tu as la chance de gagner des places pour le Mémorial Van Damme. Le Mémorial Van Damme est un des meetings de la Diamond League, la plus importante compétition d'athlétisme annuelle !