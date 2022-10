A Forbiden Forest Experience est une expérience nocturne sur un sentier forestier habité par des créatures magiques et jonché de merveilles sorties tout droit des films de Harry Potter™ et des Animaux Fantastiques™. Laisse-toi guider par les sons, les lumières et les effets spéciaux qui donneront vie à la magie du monde des sorciers une fois la nuit tombée. Les invités pourront se restaurer au village avec une délicieuse sélection de boissons et de snacks.

Située dans un magnifique environnement boisé, cette expérience forestière de nuit a été créée par des scénographes de grands spectacles et des réalisateurs d’expériences primés. En revivant les scènes les plus épiques des films de Harry Potter™ et des Animaux Fantastiques™ qui se passent dans la forêt, les visiteurs pourront interagir avec des personnages magiques et lancer leurs propres sorts pour donner vie à ce monde fantastique. Rencontre un hippogriffe, des centaures et de nombreuses autres créatures magiques avant de faire apparaître ton propre Patronus juste sous tes yeux. Une soirée pour toute la famille à travers un sentier enchanté dans une forêt où la magie du monde des sorciers s’invite à chaque recoin. Harry Potter : A Forbidden Forest Experience se tiendra dans les bois du Château et Domaine de Groenenberg. Il s’agit d’un parcours en plein air à explorer dans l’obscurité. Les spectateurs devront suivre les instructions du personnel et des panneaux pour se rendre au parcours depuis le parking.