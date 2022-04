Viens t’a (musées), une invitation ludique à la découverte en famille des musées wallons et bruxellois

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous propose d’aller vous amuser en famille au musée, avec l’action ludique "Viens t’a (musées)".

On sait que pendant les vacances de Pâques, quand on reste en Belgique avec les enfants, ce n’est pas toujours une franche rigolade parce que pour peu qu’il fasse mauvais – comme toute cette semaine -, il faut regorger d’imagination pour leur faire passer de chouettes moments qui les sortent de leur quotidien – et du nôtre par la même occasion.

Quand il pleut, on peut aller à la piscine, au bowling, au cinéma, dans les plaines de jeu intérieures si on a vraiment beaucoup de courage. Ou alors emmener toute la famille au musée en croisant les doigts pour que les enfants y trouvent de l’intérêt.

Et on le sait, quand on doit jouer au guide soi-même, ce n’est pas toujours évident.

Alors Caroline Veyt a épinglé pour vous une initiative qui a pour ambition de vous aider à vivre ces visites de façon ludique, c’est Viens t’a (musées). On la doit à Marmaille & co, qui existe depuis pas mal d’années maintenant, et qui a pour ambition d’attirer les enfants, de 6 à 12 ans, au musée. Marmaille & co a des dizaines de musées pour partenaires ; en Wallonie et maintenant à Bruxelles. Ça augmente chaque année. Selon leurs propres dires, ils font " sortir les musées du cadre ".

Pendant les vacances, "Viens t’a (musées)" bat son plein

Viens t’amuser résonne déjà comme une belle invitation. L’idée c’est évidemment de faire comprendre – d’abord aux parents – qu’il y a moyen d’être actif dans un musée. On peut parler, jouer, poser des questions.

Si vous allez par exemple au Musée de la Banque nationale – ce qui a priori n’apparaît sans doute pas comme l’endroit le plus ludique qui soit - les enfants sont incités à y devenir des pirates. Il y a un bateau pirate qui a accosté pour la dernière fois pendant ces vacances au Musée de la Banque nationale et le capitaine recrute un nouvel équipage. Les enfants sont invités à monter à bord et à suivre la carte pour retrouver un trésor qui se trouve sur l’Île des Francs perdus. Là, on sent que les enfants vont découvrir cette monnaie qu’ils n’ont jamais utilisée. A la fin de la visite, ils pourront se prendre en photo avec un cache œil fait main et repartir avec des billets de banque personnalisés ! C’est une activité à faire en famille.

Au Musée BeLvue, qui est consacré à l’histoire de la Belgique, à Bruxelles toujours, vous pourrez demander que l’on mette à votre disposition, le temps de votre visite, le sac Marmaille & co. Vous y trouverez différents jeux à faire en famille. De quoi transformer votre visite en aventure !

Pour vous faire une idée :

Il y a un jeu qui vise à développer la créativité en inventant des histoires, sur la base de ce qui est observé dans les expositions.

Un jeu d’observation

Un 3° jeu qui vise à intégrer les découvertes que l’on a faites au cours de la visite.

Sachez aussi que le Musée BeLvue organise des chasses aux œufs ; il faut là déchiffrer un code pour découvrir où les œufs sont cachés. Et puis, il y a aussi les livrets habituels du Musée, répartis en différentes tranches d’âge.

Les activités sont réparties dans une trentaine de musées à Bruxelles et en Wallonie, notamment au MACS, à Train World, au Musée L à Louvain-la-Neuve, au Musée de la photo de Charleroi, au Keramis, etc.

Retrouvez la liste des musées participants et les activités proposées sur le site de Marmailles & Co.

Si vous tapez marmaille.be ; vous serez redirigés vers le site où de nombreuses animations vous attendent !