"Viens poupoule" de Félix Mayol, c'est " Saturday Night Fever " avant l'invention du dancefloor...

Après, on s'étonne de les voir inventer des choses comme la fête de la bière... Ça s'appelle "Komm Karlineken"...

Chaque soir, dans le café-concert où il opère, " La Scala ", Félix Mayol entend cet air qui est utilisé pour le final d'une artiste. Et il veut l’adapter. Avec son parolier, ils cherchent à remplacer le prénom " Karlineken " par Lisette, Ninette, Nenette, Poupette, Pepette - et ça ne marche pas... Jusqu'au jour où il entend, en sortant du caf-conc', un homme lancer à son épouse : "Allez, viens poupoule"... C’est bingo ! Sans être un biopic, "Viens poupoule" est donc, quand même, une histoire vraie...

"Viens poupoule" est le récit d'une soirée qui démarre ainsi :

"Le samedi soir après l'turbin. L'ouvrier parisien dit à sa femme : Comme dessert, j'te paie l'café-concert. On va filer bras-d'ssus bras-d'ssous aux Galeries à vingt sous. Mets vite une robe, faut te dépêcher. Pour être bien placé. Car il faut - mon coco - entendre tous les cabots"... Les " Galeries à 20 sous ", ce sont ces cafés-concerts où l'on va pour entendre des chansons, voir danser des danseuses et boire des coups. En gros, c’est du Toulouse-Lautrec en live. Et les cabots, ce sont les artistes qui " cabotinent " et se succèdent dans cette revue très courue à l’époque. Dans la chanson de Mayol, il y a l'envie de décrire un passe-temps de prolétaires, hommage à une culture populaire qui n'hésite pas à frôler la gauloiserie et le clin d'oeil salace…

La preuve : "Viens poupoule, viens poupoule, viens... Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Ah ! Viens poupoule, viens! Souviens-toi que c'est comme ça que je devenu papa."

Ce qui est très intéressant dans la description du lieu – le caf conc – c’est que Mayol, entre les lignes, nous explique sa fonction sociale : y aller bras dessus-bras dessous, y aller le samedi soir, mettre une robe. C’est donc un endroit où l’on se montre, on se pavane. Un lieu où l’on existe plus et mieux que durant la semaine (" après l’turbin ").

Et puis c’est un endroit qui sert à perdre un peu la tête en oubliant ses problèmes – devenir polisson jusqu’à devenir papa… Cette description est assez formidable parce que c’est exactement cette condition ouvrière qu’on oublie dans la musique et dans la danse qui est décrite dans le film " La fièvre du samedi soir " avec John Travolta :