Viens faire la fête pendant la journée sans voiture !

Et le meilleur, c'est que cette fête a lieu en plein cœur de Bruxelles un jour où il n'y a pas de voitures. C'est génial parce que tout le monde peut venir s'amuser. Et l'endroit où ça se passe, entre la Place des Palais et le Parc de Bruxelles, c'est super chouette parce que ça montre comment on peut mélanger la ville et la nature pour rendre la ville encore meilleure.