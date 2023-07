Viens découvrir les merveilles agricoles à la Foire de Libramont avec OUFtivi !

Et ce n'est pas tout ! Grâce à l’enthousiasme d’une douzaine de partenaires, tu seras plongé.e dans un univers passionnant mettant en valeur les métiers et les produits issus du monde agricole. Tu pourras même découvrir différentes races d'animaux et te rapprocher d'eux pour les câliner et les caresser !