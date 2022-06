Vienne redevient la ville la plus agréable du monde, Bruxelles est 24e

Vienne reprend la première place au classement des villes les plus agréables du monde, comme en 2018 et 2019, selon un classement publié jeudi dont Kiev, face à l'assaut russe, est exclue, tandis que Moscou dégringole. Bruxelles apparaît en 24e position.

La capitale autrichienne est placée pour la troisième fois au sommet de cet indice réalisé par "Economist Intelligence Unit", la cellule de recherche et d'analyse affiliée à l'hebdomadaire anglais The Economist. Elle succède à la ville néo-zélandaise d'Auckland, qui perd 33 places du fait de l'allongement des confinements sanitaires.

Les experts ont récompensé la stabilité de Vienne, son offre éducative et médicale, ainsi que la qualité de ses infrastructures par la note maximale de 100 sur 100. Les facteurs culturels et environnementaux y sont quasi idéaux.

L'Europe domine le top10

L'Europe domine largement le top 10 avec six villes, dont Copenhague et Zurich, qui complètent le podium derrière Vienne, et Genève (6e). Le Canada est bien représenté avec trois villes: Calgary (3e ex aequo), Vancouver (5e) et Toronto (8e).

Paris s'affiche au 19e rang, 23 places plus haut qu'en 2021. Bruxelles apparaît à la 24e place, juste derrière Montréal (23e). Londres termine 33e tandis que Barcelone, réputée très animée, finit 35e, huit places devant Madrid (43e).

Ailleurs dans le monde, Milan se classe 49e, New York 51e et Pékin 71e.