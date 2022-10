Viendrez-vous à bout de “Hantises” cette escape room à Bruxelles ?

Est-ce que vous connaissez le concept de l’Escape Room ? C’est l’activité tendance à faire en famille ou avec des potes, un jeu d’énigmes grandeur nature en mode coopération ! De votre plein gré, vous vous laissez enfermer dans une pièce. Votre but : en sortir le plus rapidement possible. Pour s’échapper, il faut mener l’enquête : dénicher des indices et décrypter des codes ! À Bruxelles, il y a un endroit très sympa au cœur de la ville pour se "faire une escape" comme on dit dans le jargon ! C’est chez "Get out" dont l’équipe a eu l’excellente idée de créer un décor immersif de maison hantée pour une aventure qui incarnera vos pires angoisses. Concentration, observation, déduction… On compte sur vous pour sortir vivants de ce lieu maudit !