Vielsalm vent debout contre un projet éolien : "Ça va défigurer le domaine de la Baraque de Fraiture"

Il est rejoint par le bourgmestre salmien. Elie Deblire l’assure : "Nous remettrons un avis négatif. Il ne s’agit que d’un avis, mais je crois qu’il serait bon que la Région tienne compte de ce que pensent les élus locaux. Et de ce que je sais, Lierneux n’est pas favorable non plus. Nous avons ici un territoire que nous voulons doper d’un point de vue touristique. Un tel projet sur la Baraque va clairement nous handicaper."

Il poursuit : "Nous voulons reprendre la main sur ces projets éoliens. Ici, cela devrait se réaliser sur des terrains privés. Nous ne pouvons pas accepter cela sinon d’ici quelques années nous serons cernés d’éoliennes. Je ne suis pas contre cette énergie, et j’en veux bien sur notre territoire, mais il faut que cela soit réalisé de manière réfléchie."

Luminus de son côté se veut presque trop rassurante. "Notre objectif est d’être le plus neutre sur l’environnement. D’ailleurs, créer des voies pénétrantes dans ce genre de massifs favorise le retour d’une certaine faune. Détruire une partie du massif ? Il s’agit d’une monoculture. C’est ce qu’on appelle aussi un désert de biodiversité. Il s’agit d’une zone qui n’est pas intéressante de ce point de vue. Si des gens redoutent l’impact paysager ? On le comprend bien. Mais il s’agit là d’avis assez subjectifs. Certains aiment les éoliennes, d’autres trouvent cela moche. Au final, nous allons entendre toutes les remarques."

L’enquête publique se tiendra durant tout le mois de mars. Luminus espère pouvoir créer son nouveau parc éolien dès 2025.