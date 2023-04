Vielsalm : " Se séparer ensemble ", une brochure pour aider les parents dans leur séparation

Quand un couple se sépare, c’est toujours un bouleversement, tant pour les anciens partenaires que pour les enfants.

Pour que la séparation se passe le mieux possible, l’AMO "L’étincelle" de Vielsalm, service d’aide destiné aux jeunes et leur famille, vient de sortir une brochure intitulée "Se séparer ensemble". " Depuis la création de l’AMO en 2004, il y a un chiffre qui nous a vraiment frappés, c’est le pourcentage de jeunes dont les parents sont séparés. C’est un chiffre qui est stable : 64% des jeunes qui fréquentent nos services, ont des parents séparés. C’est pourquoi, on s’est dit qu’on allait créer cet outil ", explique Aurélie Meniger, de l’AMO "L’étincelle".

Ecrit avec l’aide d’une psychologue, Jennifer Marini et d’un avocat, Julien Lansival, le but de ce carnet est de proposer des outils pour mieux communiquer.

" L’idée de ce carnet, c’est vraiment de traverser toutes les étapes d’une séparation. On va commencer par l’étape du deuil, faire le deuil de son couple parce que sans cette étape, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se reconstruire et passer à autre chose. Ensuite, on va aborder tous des outils concrets : comment annoncer les choses aux enfants, comment organiser une semaine, comment parler de l’autre famille, de la famille de papa ou de maman à travers un roman-photo, comment faire un arbre généalogique, et puis, on va aborder, pour terminer, le rôle de coparents et donc comment continuer à construire la vie de ses enfants, comment réfléchir à deux, autour de la coparentalité… ", précise Marie Jacquet, de l'AMO "L’étincelle".

Le carnet "Se séparer ensemble" est disponible gratuitement dans les communes de Vielsalm, Houffalize, Gouvy et Manhay. Il est aussi possible de le télécharger gratuitement sur le site www.amoetincelle.be