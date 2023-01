Vielsalm : l'école Saint-Joseph a pris possession de ses nouveaux locaux

C’est en chanson que les enfants de Madame Virginie ont fait leur rentrée, ce lundi 9 janvier. Une rentrée, certes, mais pas anodine, car c’est désormais dans un tout nouveau bâtiment et de toutes nouvelles classes que les écoliers vont pouvoir évoluer. "Elle est très belle ! On peut regarder des livres, on peut aller dans le coin douillet et on peut jouer aux kaplas", confie Audric, 5 ans, très heureux de ce nouvel espace.

Cela faisait plus de 10 ans que l’école Saint-Joseph de Vielsalm attendait ses nouveaux locaux. Après un peu plus d’un an de travaux et 950.000 euros (ndlr : financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le P.O.), la voici désormais équipée d’espaces entièrement adaptés aux enfants de maternelle. "On a ainsi 4 locaux, dont 1 pour l’accueil. Il y a également un local de siestes et surtout des sanitaires adaptés et proches de chaque classe", précise Christel Kupisiewics, la directrice de l’établissement.

"Ma classe fait 77 m² !"

Dans la classe de Madame Virginie, on prend tout doucement ses marques dans un environnement bien plus agréable que précédemment. "Nous vivions dans des vieux locaux que nous avions aménagés avec les moyens du bord. Ici, tout est neuf. On a acheté du nouveau mobilier et des jouets. Et puis, c’est très spacieux ! Ma classe fait 77 m² !", nous confie cette institutrice maternelle. Des nouvelles classes et du nouveau matériel chaleureusement accueillis par cette école qui fêtera cette année ses 160 ans d’existence.