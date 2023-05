Vieillir c’est triste ? Un cliché démonté avec humour par le "Gang des Vieux en colère"

Comment voulons-nous vieillir et traiter nos vieux ? Un choix de société crucial mais rarement discuté auquel répond "Le Gang des Vieux en colère" par des actions in situ, un journal et beaucoup d’humour. Dans Tendances Première, trois gangsters et un professeur de Psychologie ont questionné le regard que pose notre société sur les aînés et inversement, dans le but de donner une visibilité aux personnes âgées ainsi qu’à la défense de leurs droits.

Ils ont entre 60 et 94 ans et ne veulent plus se taire et se laisser faire. "Le Gang des Vieux en colère" est né en 2018, même si l’idée planait déjà depuis un moment. Il s’agit d’un mouvement belge, non partisan et trans-partisan, qui porte la voix des retraités d'aujourd'hui et qui se bat pour que les générations futures puissent vieillir dans la dignité. Pension de misère et pauvreté, principalement pour les femmes, maltraitance et fracture numérique sont parmi leurs chevaux de bataille.