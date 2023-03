"Vieille peau": le roman noir de Christophe Kauffman adapté au théâtre A La Courte Echelle

C’est l’histoire d’un home-jacking perpétré par des adolescents banlieusards, apprentis truands.

Durant la nuit, ceux-ci pénètrent chez Paola pour la cambrioler. Mais voilà, la vieille dame est une dure à cuire.

Paru aux éditions du Basson en 2020, "Vieille peau", le roman noir à l'humour grinçant de Christophe Kauffman, se voit aujourd’hui adapté au théâtre, pour le plus grand bonheur de l’auteur liégeois. "Ce sont plusieurs lecteurs qui m’ont fait remarquer que cette histoire pourrait être adaptée au théâtre, voire au cinéma. C’est un huis clos, tout se passe durant une nuit et donc, ça se prêtait particulièrement bien pour le théâtre."

Pour Luc Jaminet, le metteur en scène, il y avait là une formidable matière à exploiter. "Moi, ce roman m’a scotché ! En le lisant je me suis dit, là, on est chez Michel Audiard, on est un peu chez Desproges, chez Frédéric Dard aussi. Il y a un ton et les images viennent tout de suite à l’esprit !"

A la fois glauque, brutal et drôle, il y a quelque chose de Stephen King ou de Quentin Tarantino dans cette histoire, tant dans l’univers qui est dépeint, que chez les personnages. Graziella Cannatta incarne Paola, la truculente octogénaire. "J’ai adoré le roman et le personnage de Paola est fantastique ! Son côté machiavélique est jubilatoire ! Pour l’incarner je me transforme vraiment. Il y a les vêtements que je porte, la voix mais aussi tout le travail corporel. C’est vraiment une rencontre de rôle. "