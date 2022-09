Vieille Boucle Lustinoise : les passionnés préparent leurs costumes d’époque

“Les femmes étaient très coquettes à l’époque”

Pour Catherine, les habits d’époque sont indissociables de la Vieille Boucle. "J’adore me déguiser même si ici ce n’est pas tout à fait du déguisement mais plutôt des tenues normales avec un côté rétro. Mais je trouve ça très fun, ce sont de belles tenues, les femmes étaient très coquettes à l’époque".

Chez elle, le vintage est aussi une affaire de générations. Certains de ses accessoires et de ses chaussures lui proviennent de sa grand-mère, et en grandissant ses filles portent petit à petit ses tenues des éditions précédentes…

Une première “fait main”

Pour Wendy Lemineur, la libraire de Lustin, ce sera une première en termes de costume. Et chez elle, ce sera du "fait main". "J’ai lancé un atelier de couture derrière la librairie il y a quatre ans, et cette année j’ai osé faire mon propre costume", nous confie-t-elle non sans une pointe de fierté. Pour Wendy, ce sera un chemisier blanc avec des petits vélos imprimés et une longue jupe noire à fleurs. "C’est la première fois que je rentre vraiment dans le rôle parce que le magasin sera ouvert, donc je me suis dit ‘pourquoi pas’. Les enfants le faisaient déjà donc j’ai décidé de me joindre à eux".

Progressivement, l’atelier de couture de Wendy prend de plus en plus d’ampleur. Cette année, elle lance d’ailleurs des ateliers pour enfants. Et elle envisage de confectionner des costumes pour les organisateurs de la Vieille Boucle l’année prochaine.