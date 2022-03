Vie universitaire : le "Printemps des Sciences", parrainé par Dirk Frimout, commence ce lundi

La 21e édition du "Printemps des Sciences" démarre demain/lundi et se terminera le dimanche 27 mars. Au programme : conférences, ateliers, manipulations et expériences, vidéos à consulter, kits d’expérience à exploiter, balades scientifiques, etc., annonce le cabinet de la ministre de la Recherche scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny.

Les différents événements sont organisés gratuitement par les institutions d’enseignement supérieur (Hautes Écoles et Universités) et leurs partenaires (musées, associations). Elles sont accessibles aux écoliers durant les heures de cours, mais aussi au grand public en soirée, le mercredi après-midi et le week-end.