Vie privée sous tension : un avant-projet de loi menace le secret médical à l'égard des assureurs

Le texte permettrait à l'assureur de ne plus requérir le consentement de l'assuré ou du bénéficiaire de l'indemnisation à la communication de données relatives à sa santé. Il invoque la "mission d'intérêt public" des assureurs destinée à protéger le patrimoine de l'assuré en cas de sinistre.

Un critère qui étonne l'association, les sociétés d'assurance n'étant pas reprises dans la liste idoine du RGPD.

L'argument selon lequel les procédures d'indemnisation seraient accélérées ne la convainc pas non plus. "Dans une expertise, ce qui créé la longueur des procédures, c'est leur caractère contradictoire et la consolidation de l'état du patient", a expliqué le Dr Régis Radermecker, secrétaire général de l'association.

Crainte d'abus

L'association redoute les abus auquel le texte l'avant-projet pourrait donner lieu. "Les informations personnelles relatives à un patient font partie de la vie privée de celui-ci", a-t-elle fait remarquer.

"Le texte de l'avant-projet de loi est d'autant plus choquant qu'il permettrait potentiellement à tout assureur, en ce compris ceux n'ayant aucun lien contractuel avec le patient, d'avoir accès aux données médicales de ce dernier sous prétexte d'accélérer le processus d'indemnisation".