Vie privée sous tension : le débat sur le sort des directeurs de l’Autorité de protection des données est loin d’être clos

L’institution est dans la tourmente. L’une de ses directrices, Alexandra Jaspar, a démissionné. Elle était l’une des lanceuses d’alerte des dysfonctionnements au sein de l’APD. La procédure ne vise donc plus que quatre directeurs, dont deux risquent d’être sanctionnés : le directeur général, David Stevens, et la directrice du Service de première ligne, Charlotte Dereppe, l’autre lanceuse d’alerte.

Une forme de donnant-donnant entre certains partis flamands et certains partis francophones est évoquée. Les appels à séparer les deux dossiers, et les éventuelles sanctions, ne font en effet pas l’unanimité. "Ça patine plus que jamais", s’inquiétait ainsi une source, alors que la tenue du débat politique avait un temps été annoncée pour début mai.