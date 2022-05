Vie privée sous tension : la loi sur la rétention des données tente de concilier les intérêts, selon le gouvernement

Certains spécialistes, relayés mercredi par le PTB et la N-VA, se sont inquiétés de l'effet du dispositif sur des réseaux privés comme Signal. Autre préoccupation: le projet de loi lui-même n'exclut pas qu'en application des critères, il s'applique à l'ensemble du territoire. "Le projet de loi ne répond pas à l'obligation de proportionnalité. Il aboutit à la quasi-suppression de l'anonymat sur internet", a souligné le député Nabil Boukili (PTB).

Le ministre de la Justice a contesté toute accusation de surveillance généralisée, en rappelant que le projet ne visait que les données déjà traitées par les opérateurs (qui peuvent varier: adresse ip, moment des communications, durée, etc.) et ne leur imposait pas de traiter d'autres données. Ce sont les opérateurs eux-mêmes qui conservent les données et non l'État, et enfin leur utilisation se fait à la demande des autorités judiciaires. Dans 90% des enquêtes, les données de communication sont aujourd'hui utilisées. S'il faut s'en passer, les affaires concernées risquent d'être classées sans suite, a-t-il fait remarquer.

"Nous avons pondéré les intérêts. Dans ce pays, il y a la vie privée mais aussi d'autres droits fondamentaux, comme le droit à la sécurité, le droit à la vie, etc.", a-t-il ajouté.