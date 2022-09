Vie et mort de Doel 3 : un destin microfissuré par des flocons d’hydrogène

Pendant presque deux ans, une batterie de tests est réalisée au centre de Mol sur un acier similaire aux cuves. Au final, une commission d’experts internationaux estime que Doel 3 et Tihange 2 peuvent redémarrer fin 2015. Thomas Pardoen, Professeur en Polytechnique à l’UCLouvain faisait partie de cette commission. Il nous explique les coulisses de ces études : " Les experts qui ont travaillé sur ce dossier ont analysé une quantité de données fournies par l’exploitant Engie-Electrabel. Celui-ci a fait une analyse de sûreté qui a démontré que ces défauts présents dans l’acier des cuves étaient suffisamment petits et bien orientés que pour ne présenter aucun risque. Dans le monde du nucléaire, la sécurité prime. A chaque fois que des mesures étaient réalisées, nous prenions des critères conservatifs, c’est-à-dire toujours dans le sens de ne pas prendre de risque. Les facteurs de risque calculés ont donc, à chaque fois été amplifiés. En analysant les plus grands flocons, on a imaginé les circonstances d’un accident. L’exploitant a démontré que nous étions loin de ce risque. Quand nous avons analysé les résultats, nous nous sommes rendu compte que les cuves de Doel 3 et Tihange 2 pouvaient continuer à fonctionner normalement au-delà de leurs 40 ans de service. Nous avons calculé qu’elles pouvaient même tenir 46 ans ! "

Pour arriver à cette date très précise, les experts se basent notamment sur l’usure de petits morceaux d’acier retirés à la construction et puis placés au milieu de la cuve pour servir de témoins. Placés plus centralement, ils subissent donc plus d’irradiations et ont donc une obsolescence plus rapide objectivable.