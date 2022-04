Vie effrénée : faut-il planifier ses relations sexuelles ?

Ce genre de rendez-vous peut s'avérer compliqué si l'un des deux membres est en panne de désir. En effet, l'anticipation de ce genre de rdv peut engendrer du stress, une angoisse de performance, des appréhensions plutôt que de l'excitation... Et pourtant, ce n'est pas le but ! Il ne faut pas non plus se sentir obligé de faire l'amour : "Il faut se rappeler que la sexualité n'est qu'un aspect de l'intimité et avoir des moments de tendresse et de complicité sont tout aussi importants voire indispensables pour éventuellement ouvrir la voie à des moments plus sensuels ou érotiques", souligne Alexandra Hubin.

Avant de conseiller de faire des activités dynamiques car si on se pose à deux, on risque de lâcher prise et de ressentir la fatigue. Il faut donner un côté énergisant et stimulant et pourquoi pas faire une sieste crapuleuse après l'activité. L'idée est de planifier quelque chose de naturel, spontané, sans forcer pour une relation sexuelle à la fin. Être à deux et profiter à 100% ; faire ce genre de chose sans objectif de relation sexuelle peut ouvrir de nombreuses possiblités et laisser la vie vous surprendre.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.