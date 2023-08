Vidéo virale dans un zoo en Chine : cet ours malais n’est pas un homme déguisé

Pierre Rasmont, professeur pensionné de zoologie à l’UMons, a visionné ces vidéos et n’est pas surpris par les réactions qu’elles ont suscitées. "Dans la culture animiste, l’ours est souvent assimilé à l’homme et on l’appelle même le vieil homme." Selon lui, cela s’explique par le fait qu’ils sont plantigrades, c’est-à-dire qu’ils peuvent se tenir debout et marcher sur leurs pattes arrière. De plus, les ours "sont aussi particulièrement agiles avec leurs pattes avant, avec lesquelles ils peuvent ouvrir une ruche pour en extraire le miel, à l’image de nos cousins chimpanzés".

Interrogé par CNN sur les similarités entre les ours et les hommes ainsi que sur leurs facultés à se tenir debout sur leurs deux jambes, Won Siew, fondateur du Centre de conservation des ours malais de Borné, partage l’analyse de M. Rasmont.