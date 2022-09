Video Killed The Radio Stars: la fin des Buggles?

Les Buggles ce sont aussi les premiers à apparaitre sur MTV America le 1 août 1981 au lancement de la chaine …

Alors les Buggles c’est surtout un projet studio, l’association de deux musiciens et producteurs, Trevor Horn (qui deviendra l’un des grands producteurs du son 80’s) et de Geoff Downes (claviériste)

L’aventure Buggles s’articule sur une période assez courte entre les tout débuts en 1977 et la fin den 1982, deux albums sortent de très bonne qualité et puis les musiciens continuent leurs chemins rejoignant notamment tous les deux Yes puis travaillant chacun de leur côté … (Hors avec Frankie Goes To Hollywood, ABC…)

Donc aventure courte et on pourrait se dire Last Time en 1982 ?

(la suite en audio).

