Vidéo insolite : Vous voulez voir un geste d’amitié ?

Le post du jour nous ramène à la solidarité et à l'amitié : deux des éléments phares que l’on éduque dès le plus jeune âge et qui devrait être appliqué tout au long de notre vie. Lorsque deux personnes sont solidaires, elles sont unies pour s’entraider. C’est ce que nous propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Ce n’est pas cette vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux qui nous dira le contraire. De magnifiques images de solidarité et d’amitié entre ces deux petits enfants. Assis l’un à côté de l’autre, l’un d’entre eux entame un petit sommeil lorsque son petit copain l’aide à poser sa tête sur son épaule. Ce n’est pas beau !

Regardez plutôt !