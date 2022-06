Vidéo insolite : Verra-t-on un jour un chien dans une équipe de baseball ?

Le sport, on le sait, est bon pour la santé. Mais cet adage s’applique-t-il également à nos amis à quatre pattes ? Eh bien c’est ce que nous allons vérifier avec ces images qui cartonnent sur le NET qu’Hugues Hamelynck nous partage dans le post du jour du 6/8.

Direction un garage dans le Massachusetts aux Etats-Unis, un chien tient dans sa gueule une batte de "wiffle", variante du baseball. Calmement et attentif, il attend que son maître lui lance la balle et la frappe sans hésiter comme un véritable professionnel. Nul doute que ce petit jeu s’est déroulé durant la crise du Covid mais cette période particulière étant maintenant terminée, il est important pour nos compagnons de profiter de l’extérieur et de se remettre au sport pour garder la forme.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.

Regardez plutôt !