Vidéo insolite : une séance de snorkeling un peu particulière

Moment pacifiste et d’évasion par excellence, la pratique du snorkeling permet d’admirer et d’être au plus proche de la faune et de la flore maritime. Mais parfois cela ne se passe un peu différemment.

Et pour preuve, cette jeune femme à bord d’un bateau descend les premières marche pour atteindre l’eau et débuter sa séance habituelle de snorkeling. Lorsque soudain, elle pose ses palmes dans l’eau un requin-tigre apparaît sous ses yeux. Cette jeune plongeuse ne semble pas avoir peur.

Regardez plutôt !

