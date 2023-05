Vidéo insolite : une petite génie du ping-pong

Cette toute jeune pongiste à déjà tout pour devenir une grande championne de tennis de table. Son entraîneur lui envoie des balles sans le moindre arrêt et à toute vitesse. A en croire ces images elle semble maîtriser à la perfection coup droit et revers à la vitesse de l’éclair. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

La petite balle arrive de part et d’autre de la table et la petite joueuse parvient à renvoyer correctement tout ce qu’elle touche. Comme entraînement, on peut difficilement faire beaucoup mieux. C’est tout à fait impressionnant. Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.