Le post du jour nous emmène dans un supermarché au Brésil et plus précisément à Campo Maior où la température avoisine le 38 °. Un gigantesque magasin qui vend parmi tant d’autres produits… Des œufs de caille. Jusque-là rien d’anormal.

Mais quand le gérant s’apprête et ouvrir la boîte, il a la surprise d’assister à la naissance de plusieurs bébés cailleteaux. Sans doute que les œufs étaient fécondés et avec une telle chaleur cela a forcément provoqué l’éclosion. Un spectacle tout mignon et qui cartonne sur les réseaux sociaux et que nous fait partager Hugues Hamelynck.

