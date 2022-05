Vidéo insolite : une mouette voleuse activement recherchée

Les mouettes sont bien connues pour être de véritables pique-assiette comme vous l’avez sans doute constaté lorsque vous vous baladez le long des quais d’Ostende. Une situation vécue au Royaume-Uni, une mouette a pris ses habitudes dans un magasin et est vivement recherchée par la police. Ce sont des images surprenantes qu’Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Et pour cause, la belle prénommée Steven est un voleur pas comme les autres, puisqu’il s’agit enfin d’une mouette qui sévit dans une épicerie et qui aurait dérobé pour plus de 350€. Qui plus est, elle vole tous les jours la même chose : des Doritos au fromage. L’oiseau a visiblement compris ce qu’il y avait dans le paquet. A Venise, les hôteliers ont trouvé une parade pour le moins surprenante pour qu’elles n’importunent plus les visiteurs : ils leur fournissent un pistolet à eau !

