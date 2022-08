Vidéo insolite : Une machine à faire des hot-dogs pas très au point

Les distributeurs automatiques en tout genre sont de plus en plus nombreux et il n'est pas rare que ces derniers ne soient pas toujours à la hauteur de vos attentes.

C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme en quête d'un petit plaisir personnel en se rendant à un distributeur de Hot-dogs. Alors qu'il entre sa petite monnaie dans l'appareil, il s'aperçoit rapidement que le système ne semble pas très au point. Et pour cause, le robot entame son circuit prenant la saucisse pour la placer dans le pain...Constat : c'est échec sur échec.

Quand la technologie marche cela peut être très chouette, a contrario cela peut-être très drôle et donnez l'envie a certains de poster ces vidéos sur les réseaux sociaux. C'est le post du jour que nous propose Hugues Hamelynck dans le 6/8.

