Direction Madrid dans la station de métro Plaza de Castilla avec une journaliste qui, en plein tournage télé, se retrouve seule sur le quai sans son cameraman. Une vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Carole Terruzzi dans le 6/8.

Pour expliquer que l’on va pouvoir enlever son masque dans les transports en commun et pour que le sujet soit compris par les téléspectateurs, rien de telle que de se mettre en situation réelle pour faire passer le message. La journaliste accompagnée de son caméraman monte à bord d’une rame de métro et commence son sujet en marchant. Sans pour autant se préoccuper de son collègue, elle ressort par une autre porte de la rame lorsque soudain les portes se ferment juste devant le caméraman. Le malheureux n’a pas eu le temps de suivre la journaliste et devra poursuivre ainsi un arrêt supplémentaire laissant la laissant seule sur le quai.

Regardez plutôt !

