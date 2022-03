Vidéo insolite : une femme utilise un poussin pour épucer un chien

Les animaux sont les vedettes dans ces câlines images du jour que nous propose Hugues Hamelynck dans 6/8.

Si vous avez un animal de compagnie à la maison, un chien par exemple, il n’est pas rare que ce dernier porte des puces entre les poils et il faut donc trouver une solution rapide et efficace pour s’en débarrasser.

Certains n’hésiteront pas une seule seconde à se tourner vers le vétérinaire ou quelques autres produits chimiques souvent coûteux. Mais quand on a un petit poussin à la maison et que l’on veut joindre l’utile à l’agréable, une alternative sociale et complice existe. Avec l’aide d’une main humaine, il suffit d’écarter les poils de votre animal à quatre pattes et d’approcher le bec du poussin près des puces. Dans cette vidéo, les puces sont enlevées une après une par ce sympathique volatile.

